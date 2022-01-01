Мойки высокого давления с латунной помпой
Найдено: 29 товаров
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- Нет в наличииДлина шланга, м: 7.5Макс. давление, бар: 248Материал помпы: латунь
- Нет в наличииДлина шланга, м: 7.5Макс. давление, бар: 206Материал помпы: латунь
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Мойки высокого давления с латунной помпой в интернет-магазине «Бигам» по цене от 13 490 рублей до 124 390 рублей. В наличии более 26 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.