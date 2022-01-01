Накопительные водонагреватели на 50 литров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 4 454 рубля до 20 790 рублей. В наличии более 81 наименование. Варианты баков: вертикальные и горизонтальные, монтаж установки: настенная. Купить водонагреватель с баком нагрева объемом на 50 литров вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.