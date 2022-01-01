Насос для скважины 70 метров
Найдено: 10 товаров
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- 15 130 ₽200x150x870, 13 кг, IP X8Производительность, л/мин: 45Глубина погружения: 80 мМощность, Вт: 800Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- 11 886 ₽718x75, 9 кг, IP X8Производительность, л/мин: 45Глубина погружения: 80 мМощность, Вт: 550Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- 9 200 ₽10 550 ₽960х180х100, 11.6 кг, IP 44Производительность, л/мин: 45Глубина погружения: 80 мМощность, Вт: 370Тип насоса: погружнойВысота подъема, м
- -1 350 ₽
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- 19 517 ₽883x75, 18 кг, IP X8Производительность, л/мин: 45Глубина погружения: 80 мМощность, Вт: 1000Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- 25 269 ₽1256x75, 25 кг, IP X8Производительность, л/мин: 45Глубина погружения: 80 мМощность, Вт: 1200Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии72х580, 7.7 кг, IP X8Производительность, л/мин: 26Глубина погружения: 80 мМощность, Вт: 500Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии95х575, 9.9 кг, IP X8Производительность, л/мин: 28Глубина погружения: 80 мМощность, Вт: 800Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии102х1230, 21.4 кг, IP X8Производительность, л/мин: 100Глубина погружения: 80 мМощность, Вт: 2200Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии102х865, 14 кг, IP X8Производительность, л/мин: 95Глубина погружения: 80 мМощность, Вт: 1500Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии95х660, 13.1 кг, IP X8Производительность, л/мин: 33Глубина погружения: 80 мМощность, Вт: 1300Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
Насос для скважины 70 метров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 7 090 рублей до 24 600 рублей (смотреть все недорогие предложения). В наличии более 9 наименований. Насос для скважины 70 метров купить on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.