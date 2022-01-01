Дренажные насосы для грязной воды в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 290 рублей до 102 971 рубль. В наличии более 122 наименования. Можно подобрать недорогую маленькую модель, к примеру, для полива на садовых участках и дачах. Насосы подходят для откачки воды из подвала, погреба. Дренажные насосы применяются для выкачивания загрязненной воды из водоемов. Купить насос для грязной воды вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.