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Погружные насосы для колодцев и скважин

Насосы для скважины 20 метров

Найдено: 108 товаров
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  • Погружной скважинный насос Belamos 3SP60/1.8
    5 590 ₽
    6 495 ₽
    5.0
    Погружной скважинный насос Belamos 3SP60/1.8
    545x75, 7.5 кг, IP X8
    Производительность, л/мин: 30
    Глубина погружения: 15 м
    Мощность, Вт: 600
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
    • -905 ₽
  • Скважинный насос Вихрь СН-90В
    6 290 ₽
    4.5
    Скважинный насос Вихрь СН-90В
    9 кг, IP X8
    Производительность, л/мин: 25
    Глубина погружения: 35 м
    Мощность, Вт: 550
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
  • Винтовой насос Jemix ВН-3-70-29
    4 990 ₽
    7 800 ₽
    3.0
    Винтовой насос Jemix ВН-3-70-29
    8.4 кг
    Производительность, л/мин: 29
    Глубина погружения: 35 м
    Мощность, Вт: 370
    Тип насоса: погружной
    Высота подъема, м
    • -2 810 ₽
  • Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/35 5535
    11 900 ₽
    5.0
    Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/35 5535
    693x250x145, 7.2 кг, IP X8
    Производительность, л/мин: 55
    Глубина погружения: 30 м
    Мощность, Вт: 460
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
    • Персональная скидка
  • Погружной насос Джилекс Водомет 55/50 А дф 6550
    17 060 ₽
    5.0
    Погружной насос Джилекс Водомет 55/50 А дф 6550
    220x210x638, 9.2 кг, IP X8
    Производительность, л/мин: 55
    Глубина погружения: 30 м
    Мощность, Вт: 600
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
    • Персональная скидка
  • Насос погружной Patriot VP 10 вибрационный 315302501
    1 990 ₽
    Насос погружной Patriot VP 10 вибрационный 315302501
    98х98х270, 3.4 кг, IP 68
    Производительность, л/мин: 18
    Глубина погружения: 7 м
    Мощность, Вт: 250
    Тип насоса: погружной
    Высота подъема, м
    • Персональная скидка
  • Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/50 4050
    13 860 ₽
    5.0
    Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/50 4050
    126x212x767, 8.8 кг, IP X8
    Производительность, л/мин: 40
    Глубина погружения: 30 м
    Мощность, Вт: 520
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
    • Персональная скидка
  • Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У 13105
    21 780 ₽
    5.0
    Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У 13105
    13 кг, IP 68
    Производительность, л/мин: 30
    Глубина погружения: 10 м
    Мощность, Вт: 720
    Тип насоса: скважинный
    • Персональная скидка
  • Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/90 5590
    23 830 ₽
    4.8
    Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/90 5590
    150x216x786, 17.7 кг, IP X8
    Производительность, л/мин: 55
    Глубина погружения: 30 м
    Мощность, Вт: 1200
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
    • Персональная скидка
  • Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-50У 13106
    23 630 ₽
    5.0
    Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-50У 13106
    615x76, 14 кг, IP 68
    Производительность, л/мин: 30
    Глубина погружения: 10 м
    Мощность, Вт: 970
    Тип насоса: скважинный
    • Персональная скидка
  • Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/50
    15 860 ₽
    3.0
    Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/50
    620x210x145, 9.3 кг, IP X8
    Производительность, л/мин: 55
    Глубина погружения: 30 м
    Мощность, Вт: 600
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
    • Персональная скидка
  • Насос вибрационный Джилекс Качан 20/60 8502
    3 910 ₽
    Насос вибрационный Джилекс Качан 20/60 8502
    110х340х235, 4.9 кг, IP X8
    Производительность, л/мин: 20
    Глубина погружения: 3 м
    Мощность, Вт: 240
    Тип насоса: вибрационный
    Высота подъема, м
    • Персональная скидка
  • Электрический скважинный насос Belamos TF3-60
    15 130 ₽
    5.0
    Электрический скважинный насос Belamos TF3-60
    200x150x870, 13 кг, IP X8
    Производительность, л/мин: 45
    Глубина погружения: 80 м
    Мощность, Вт: 800
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
  • Погружной скважинный насос Belamos 3SP90/1.8
    7 801 ₽
    5.0
    Погружной скважинный насос Belamos 3SP90/1.8
    605x75, 10 кг, IP X8
    Производительность, л/мин: 30
    Глубина погружения: 15 м
    Мощность, Вт: 1000
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
  • Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/75 4075
    17 850 ₽
    5.0
    Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/75 4075
    120x200x670, 11 кг, IP X8
    Производительность, л/мин: 40
    Глубина погружения: 30 м
    Мощность, Вт: 670
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
    • Персональная скидка
  • Погружной насос Джилекс Водомет 55/35 А дф 6535
    13 390 ₽
    5.0
    Погружной насос Джилекс Водомет 55/35 А дф 6535
    220x210x570, 7.9 кг, IP X8
    Производительность, л/мин: 55
    Глубина погружения: 30 м
    Мощность, Вт: 460
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
    • Персональная скидка
  • Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/75 5575
    19 720 ₽
    4.6
    Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/75 5575
    140x210x850, 11.8 кг, IP X8
    Производительность, л/мин: 55
    Глубина погружения: 30 м
    Мощность, Вт: 900
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
    • Персональная скидка
  • Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 110/110 1111
    31 060 ₽
    4.6
    Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 110/110 1111
    120x185x1000, 28.4 кг, IP X8
    Производительность, л/мин: 110
    Глубина погружения: 30 м
    Мощность, Вт: 1800
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
    • Персональная скидка
  • Погружной насос Джилекс Водомет 55/75 А дф 6575
    20 899 ₽
    4.9
    Погружной насос Джилекс Водомет 55/75 А дф 6575
    220x210x728, 11.7 кг, IP X8
    Производительность, л/мин: 55
    Глубина погружения: 30 м
    Мощность, Вт: 900
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
    • Персональная скидка
  • Погружной скважинный насос Grundfos SBA 3-35 A 97896286
    44 000 ₽
    5.0
    Погружной скважинный насос Grundfos SBA 3-35 A 97896286
    621x150x150, 9 кг, IP 68
    Производительность, л/мин: 50
    Глубина погружения: 10 м
    Мощность, Вт: 800
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
    • Персональная скидка
  • Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-32У 13104
    19 410 ₽
    5.0
    Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-32У 13104
    11 кг, IP 68
    Производительность, л/мин: 30
    Глубина погружения: 10 м
    Мощность, Вт: 650
    Тип насоса: скважинный
    • Персональная скидка
  • Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-63У 13107
    27 010 ₽
    5.0
    Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-63У 13107
    17.7 кг, IP 68
    Производительность, л/мин: 30
    Глубина погружения: 10 м
    Мощность, Вт: 1270
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
    • Персональная скидка
  • Погружной скважинный насос Belamos SP 40/5
    7 660 ₽
    7 710 ₽
    4.0
    Погружной скважинный насос Belamos SP 40/5
    565x98, 11 кг, IP X8
    Производительность, л/мин: 28.3
    Глубина погружения: 15 м
    Мощность, Вт: 900
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
    • -50 ₽
  • Насос скважинный Belamos TF3-40
    11 886 ₽
    4.7
    Насос скважинный Belamos TF3-40
    718x75, 9 кг, IP X8
    Производительность, л/мин: 45
    Глубина погружения: 80 м
    Мощность, Вт: 550
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
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