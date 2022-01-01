Насосы для скважины 20 метров
Найдено: 108 товаров
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- 5 590 ₽6 495 ₽545x75, 7.5 кг, IP X8Производительность, л/мин: 30Глубина погружения: 15 мМощность, Вт: 600Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- -905 ₽
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- 6 290 ₽9 кг, IP X8Производительность, л/мин: 25Глубина погружения: 35 мМощность, Вт: 550Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- 4 990 ₽7 800 ₽8.4 кгПроизводительность, л/мин: 29Глубина погружения: 35 мМощность, Вт: 370Тип насоса: погружнойВысота подъема, м
- -2 810 ₽
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- 11 900 ₽693x250x145, 7.2 кг, IP X8Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 460Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 17 060 ₽220x210x638, 9.2 кг, IP X8Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 600Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 1 990 ₽98х98х270, 3.4 кг, IP 68Производительность, л/мин: 18Глубина погружения: 7 мМощность, Вт: 250Тип насоса: погружнойВысота подъема, м
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- 13 860 ₽126x212x767, 8.8 кг, IP X8Производительность, л/мин: 40Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 520Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 21 780 ₽13 кг, IP 68Производительность, л/мин: 30Глубина погружения: 10 мМощность, Вт: 720Тип насоса: скважинный
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- 23 830 ₽150x216x786, 17.7 кг, IP X8Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 1200Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 23 630 ₽615x76, 14 кг, IP 68Производительность, л/мин: 30Глубина погружения: 10 мМощность, Вт: 970Тип насоса: скважинный
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- 15 860 ₽620x210x145, 9.3 кг, IP X8Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 600Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 3 910 ₽110х340х235, 4.9 кг, IP X8Производительность, л/мин: 20Глубина погружения: 3 мМощность, Вт: 240Тип насоса: вибрационныйВысота подъема, м
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- 15 130 ₽200x150x870, 13 кг, IP X8Производительность, л/мин: 45Глубина погружения: 80 мМощность, Вт: 800Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- 7 801 ₽605x75, 10 кг, IP X8Производительность, л/мин: 30Глубина погружения: 15 мМощность, Вт: 1000Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- 17 850 ₽120x200x670, 11 кг, IP X8Производительность, л/мин: 40Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 670Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 13 390 ₽220x210x570, 7.9 кг, IP X8Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 460Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 19 720 ₽140x210x850, 11.8 кг, IP X8Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 900Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 31 060 ₽120x185x1000, 28.4 кг, IP X8Производительность, л/мин: 110Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 1800Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 20 899 ₽220x210x728, 11.7 кг, IP X8Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 900Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 44 000 ₽621x150x150, 9 кг, IP 68Производительность, л/мин: 50Глубина погружения: 10 мМощность, Вт: 800Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 19 410 ₽11 кг, IP 68Производительность, л/мин: 30Глубина погружения: 10 мМощность, Вт: 650Тип насоса: скважинный
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- 27 010 ₽17.7 кг, IP 68Производительность, л/мин: 30Глубина погружения: 10 мМощность, Вт: 1270Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 7 660 ₽7 710 ₽565x98, 11 кг, IP X8Производительность, л/мин: 28.3Глубина погружения: 15 мМощность, Вт: 900Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- -50 ₽
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- 11 886 ₽718x75, 9 кг, IP X8Производительность, л/мин: 45Глубина погружения: 80 мМощность, Вт: 550Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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