Насосы поверхностные для колодцев и скважин
Найдено: 22 товара
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- 8 500 ₽Производительность 60 л/минМаксимальная мощность 620 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 35 м
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- 16 410 ₽Производительность 80 л/минМаксимальная мощность 1150 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 45 м
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- 9 900 ₽9 903 ₽Производительность 40 л/минМаксимальная мощность 760 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 55 м
- -3 ₽
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- 5 991 ₽Производительность 47 л/минМаксимальная мощность 600 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 35 м
- 11 640 ₽Производительность 70 л/минМаксимальная мощность 1100 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 50 м
- 13 383 ₽Производительность 50 л/минМаксимальная мощность 820 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 45 м
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- 8 300 ₽Производительность 61 л/минМаксимальная мощность 1200 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 46 м
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- 10 458 ₽Производительность 40 л/минМаксимальная мощность 550 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 38 м
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- 7 055 ₽Производительность 38 л/минМаксимальная мощность 450 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 40 м
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- 6 230 ₽6 234 ₽Производительность 30 л/минМаксимальная мощность 430 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 35 м
- -4 ₽
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- 7 824 ₽Производительность 47 л/минМаксимальная мощность 600 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 35 м
- Нет в наличииПроизводительность 75 л/минМаксимальная мощность 1100 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 46 м
- Нет в наличииПроизводительность 50 л/минМаксимальная мощность 580 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 35 м
- Нет в наличииПроизводительность 55 л/минМаксимальная мощность 900 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 45 м
- Нет в наличииПроизводительность 53.3 л/минМаксимальная мощность 1100 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 8 м
- Нет в наличииПроизводительность 70 л/минМаксимальная мощность 1100 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 50 м
- Нет в наличииПроизводительность 35 л/минМаксимальная мощность 450 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 40 м
- Нет в наличииПроизводительность 35 л/минМаксимальная мощность 850 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 42 м
- Нет в наличииПроизводительность 45 л/минМаксимальная мощность 550 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 46 м
- Нет в наличииПроизводительность 60 л/минМаксимальная мощность 1000 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 8 м
- Нет в наличииПроизводительность 40 л/минМаксимальная мощность 550 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 40 м
- Нет в наличииПроизводительность 53.3 л/минМаксимальная мощность 650 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 37 м
Насосы поверхностные для колодцев и скважин в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 186 рублей до 69 861 рубль. В наличии более 95 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.