Насосы с мокрым ротором
Найдено: 97 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 27 999 ₽220 В, 4.4 кгПроизводительность, л/мин: 125.25Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 165Высота подъема: 8 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/2
- Персональная скидка
-
- 11 990 ₽220 В, 2.6 кгПроизводительность, л/мин: 48Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 45Высота подъема: 4 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/2
- Персональная скидка
-
- 32 990 ₽220 В, 4.8 кгПроизводительность, л/мин: 173Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 250Высота подъема: 8 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G2
- Персональная скидка
-
- 2 170 ₽5 180 ₽220 В, 2.9 кгПроизводительность, л/мин: 55Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 80Высота подъема: 2.4 мТрубное соединение, дюйм: внутренняя G1 1/2
- -3 010 ₽
-
- 13 300 ₽220 В, 2.8 кгПроизводительность, л/мин: 71Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 60Высота подъема: 6 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/2
- Персональная скидка
-
- 14 990 ₽220 В, 2.6 кгПроизводительность, л/мин: 62Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 100Высота подъема: 6 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G2
- Персональная скидка
-
- 2 690 ₽5 380 ₽220 В, 3.6 кгПроизводительность, л/мин: 53Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 80Высота подъема: 2.4 мТрубное соединение, дюйм: внутренняя G1 1/4
- -2 690 ₽
-
- 2 860 ₽6 490 ₽220 В, 3.1 кгПроизводительность, л/мин: 62Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 105Высота подъема: 6 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1
- -3 630 ₽
-
- 14 000 ₽220 В, 2.57 кгПроизводительность, л/мин: 46.67Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 25Высота подъема: 4.4 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/2
- 11 710 ₽14 550 ₽220 В, 3.16 кгПроизводительность, л/мин: 66.67Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 63Высота подъема: 5 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1
- -2 840 ₽
- Персональная скидка
- 12 600 ₽220 В, 2.6 кгПроизводительность, л/мин: 49Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 80Высота подъема: 4 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G2
- Персональная скидка
-
- 4 926 ₽9 380 ₽220 В, 5.6 кгПроизводительность, л/мин: 89Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 155Высота подъема: 8 мТрубное соединение, дюйм: внутренняя G1 1/2
- -4 454 ₽
-
- 4 820 ₽8 880 ₽220 В, 5.5 кгПроизводительность, л/мин: 89Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 155Высота подъема: 8 мТрубное соединение, дюйм: внутренняя G1 1/2
- -4 060 ₽
-
- 12 712 ₽12 900 ₽220 В, 2.6 кгПроизводительность, л/мин: 25.05Монтажная длина: 160 ммМощность, Вт: 120Высота подъема: 8 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G3/4
- -188 ₽
- Персональная скидка
- 3 495 ₽6 780 ₽220 В, 3.8 кгПроизводительность, л/мин: 62Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 105Высота подъема: 6 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/4
- -3 285 ₽
-
- 1 590 ₽2 800 ₽220 В, 2.1 кгПроизводительность, л/мин: 40Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 72Высота подъема: 4 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1
- -1 210 ₽
-
- 2 250 ₽2 950 ₽220 В, 2.9 кгПроизводительность, л/мин: 45Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 70Высота подъема: 4 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1
- -700 ₽
-
- 14 210 ₽18 300 ₽220 В, 2.8 кгПроизводительность, л/мин: 83.3Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 70Трубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/2
- -4 090 ₽
- Персональная скидка
- 9 790 ₽12 080 ₽220 В, 2.4 кгПроизводительность, л/мин: 66.67Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 48Высота подъема: 4 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1
- -2 290 ₽
- Персональная скидка
- 3 050 ₽3 600 ₽220 В, 3 кгПроизводительность, л/мин: 25Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 120Высота подъема: 9 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1/2
- -550 ₽
-
- 9 410 ₽10 680 ₽220 В, 4 кгПроизводительность, л/мин: 35Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 140Высота подъема: 8 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1
- -1 270 ₽
- Персональная скидка
- 4 567 ₽220 В, 2.4 кгПроизводительность, л/мин: 55Монтажная длина: 130 ммМощность, Вт: 93Высота подъема: 6 мТрубное соединение, дюйм: внутренняя G1
- Персональная скидка
-
- 5 130 ₽6 650 ₽220 В, 5.8 кгПроизводительность, л/мин: 150Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 248Высота подъема: 8 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/4
- -1 520 ₽
-
- 2 250 ₽3 460 ₽220 В, 3 кгПроизводительность, л/мин: 55Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 100Высота подъема: 6 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1
- -1 210 ₽
-
Насосы с мокрым ротором в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 585 рублей до 39 270 рублей. В наличии более 84 наименования. Купить циркуляционный насос для ГВС с мокрым ротором вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.