Насосы с поплавком в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 245 рублей до 24 840 рублей. В наличии более 76 наименований. Погружные дренажные насосы с поплавковым выключателем обычно используются для откачки грязной или фекальной воды из септика. Купить дренажник с поплавком вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.