Настенные стабилизаторы напряжения
Найдено: 45 товаров
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- 3 490 ₽Тип: цифровойМощность, кВт: 1Входное напряжение: 260 В
- 13 790 ₽Тип: цифровойМощность, кВт: 10Входное напряжение: 260 В
- 3 190 ₽Тип: цифровойМощность, кВт: 0.5Входное напряжение: 260 В
- 3 340 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 0.5Входное напряжение: 270 В
- 5 610 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 0.22Входное напряжение: 260 В
- 4 690 ₽Тип: цифровойМощность, кВт: 2Входное напряжение: 260 В
- 8 490 ₽Тип: цифровойМощность, кВт: 5Входное напряжение: 260 В
- 3 990 ₽Тип: цифровойМощность, кВт: 1.5Входное напряжение: 260 В
- 7 590 ₽Тип: цифровойМощность, кВт: 3Входное напряжение: 260 В
- 15 100 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 4Входное напряжение: 265 В
- 26 130 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 8Входное напряжение: 265 В
- 6 070 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 0.4Входное напряжение: 260 В
- 4 190 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 0.15Входное напряжение: 260 В
- 3 800 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 0.4
- 7 360 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 0.8Входное напряжение: 260 В
- 12 590 ₽Тип: цифровойМощность, кВт: 8Входное напряжение: 260 В
- 9 990 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 3.5Входное напряжение: 260 В
- 4 100 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 0.8Входное напряжение: 280 В
- 39 200 ₽Тип: симисторныйМощность, кВт: 6Входное напряжение: 280 В
- 43 000 ₽Тип: симисторныйМощность, кВт: 4.6Входное напряжение: 295 В
- Нет в наличииТип: цифровойВходное напряжение: 260 В
- Нет в наличииТип: релейныйВходное напряжение: 260 В
- Нет в наличииТип: релейныйВходное напряжение: 260 В
- Нет в наличииТип: релейныйВходное напряжение: 260 В
Настенные стабилизаторы напряжения в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 158 рублей до 52 050 рублей. В наличии более 48 наименований. Настенные стабилизаторы напряжения купить on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.