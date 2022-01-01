Недорогие пневмогайковерты
Найдено: 9 товаров
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- 4 450 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 623Крутящий момент инструмента: 312 Нм
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- 4 829 ₽6 897 ₽Давление, атм: 6.5Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 266Крутящий момент инструмента: 311 Нм
- -2 068 ₽
- Персональная скидка
- 4 969 ₽5 049 ₽Давление, атм: 6.2Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 230Крутящий момент инструмента: 320 Нм
- -80 ₽
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- 5 430 ₽Давление, атм: 6.3Ударный пневмогайковерт: ДаКрутящий момент инструмента: 742 Нм
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- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 142Крутящий момент инструмента: 880 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 133Крутящий момент инструмента: 717 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 140Крутящий момент инструмента: 312 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.5Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 480Крутящий момент инструмента: 378 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.5Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 480Крутящий момент инструмента: 378 Нм
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