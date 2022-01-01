Немецкие бетономешалки
Найдено: 12 товаров
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- 13 600 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 30
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- 22 700 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 50
- Персональная скидка
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- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 96
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Уровень шума, дБ: 80Объем готовой смеси, л: 110
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 46
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 80
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 50
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 80
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 42
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 96
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 84
Немецкие бетономешалки в интернет-магазине «Бигам» по цене от 6 299 рублей до 28 560 рублей. В наличии более 11 наименований. Купить бетоносмеситель из Германии вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.