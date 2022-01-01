Немецкие культиваторы
Найдено: 19 товаров
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- 14 590 ₽15 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
- 30 890 ₽64 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 1000 мм
- 43 890 ₽212 см.куб., 52 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 890 мм
- Нет в наличии72 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии55 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
- Нет в наличии64 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.8Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.4Вес, кг: 15Глубина обработки, мм: 210Ширина обработки, мм: 400
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.6Вес, кг: 12.05Глубина обработки, мм: 210Ширина обработки, мм: 400
- Нет в наличии1 см.куб., 16 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 2.8Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 280 мм
- Нет в наличии16 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 2.8Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 280 мм
- Нет в наличии11 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
- Нет в наличии61 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.8Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии212 см.куб., 72 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 1000 мм
- Нет в наличии150 см.куб., 50 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 450 мм
- Нет в наличии212 см.куб., 64 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
- Нет в наличии11.5 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
- Нет в наличии15 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
- Нет в наличии150 см.куб., 30 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 400 мм
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.4Вес, кг: 12Глубина обработки, мм: 210Ширина обработки, мм: 400
Немецкие культиваторы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 7 200 рублей до 36 990 рублей. В наличии более 20 наименований. Германские мотокультиваторы с бензиновым двигателем отлично подходят для дачи. Купить дачный культиватор из Германии вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.