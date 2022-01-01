Немецкие насосы
Найдено: 18 товаров
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- 12 880 ₽220 В, 3.4 кгПроизводительность, л/мин: 66.67Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 48Высота подъема: 4 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/4
- Персональная скидка
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- Нет в наличии825х74, 6 кг, IP 68Производительность, л/мин: 33Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 1150Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии741х74, 5.5 кг, IP 68Производительность, л/мин: 56Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 700Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии220 В, 2.25 кгПроизводительность, л/мин: 50Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 45Высота подъема: 2 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1
- Нет в наличии220 В, 9.5 кгПроизводительность, л/мин: 66.6Монтажная длина: 240 ммМощность, Вт: 0Высота подъема: 20 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G3/4
- Нет в наличии220 В, 1.16 кгПроизводительность, л/мин: 11.6Монтажная длина: 80 ммМощность, Вт: 25Высота подъема: 1.2 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1/2
- Нет в наличии220 В, 3.36 кгПроизводительность, л/мин: 50Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 45Высота подъема: 2 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/4
- Нет в наличии5 кг, IP 68Производительность, л/мин: 28Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 1020Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии220 В, 2 кгМощность, Вт: 83
- Нет в наличии528x129, 17.3 кг, IP 68Производительность, л/мин: 100Глубина погружения: 20 мМощность, Вт: 1200Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличииПроизводительность 83 л/минМаксимальная мощность 1200 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 42 м
- Нет в наличии825x74, 6 кг, IP 68Производительность, л/мин: 56Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 1650Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии220 В, 1.05 кгПроизводительность, л/мин: 11.67Монтажная длина: 80 ммМощность, Вт: 30Высота подъема: 1.4 мТрубное соединение, дюйм: внутренняя G1/2
- Нет в наличии21 кг, IP 68Производительность, л/мин: 100Глубина погружения: 17 мМощность, Вт: 850Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии768x74, 5 кг, IP 68Производительность, л/мин: 50Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 1650Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии220 В, 1.16 кгПроизводительность, л/мин: 11.69Монтажная длина: 80 ммМощность, Вт: 30Высота подъема: 1.4 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1/2
- Нет в наличии220 В, 19.1 кгПроизводительность, л/мин: 366Монтажная длина: 250 ммМощность, Вт: 470Высота подъема: 9.4 мТрубное соединение, дюйм: на фланец DN40
- Нет в наличии220 В, 17.3 кгПроизводительность, л/мин: 230Монтажная длина: 220 ммМощность, Вт: 380Высота подъема: 10 мТрубное соединение, дюйм: на фланец DN32
Немецкие насосы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 559 рублей до 29 580 рублей. В наличии более 83 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.