Немецкие перфораторы
Найдено: 55 товаров
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- 17 369 ₽18 699 ₽Перфоратор Metabo KHE 2660 Quick 600663500 (тип патрона SDS-Plus, мощность 850 Вт, 3 Дж, вес 3.1 кг)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1100Макс. диаметр сверления 68 мм
- -1 330 ₽
- Персональная скидка
- 22 539 ₽28 410 ₽Перфоратор Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600 (патрон SDS-Plus, 880 Вт, 3.2 Дж, макс диаметр по бетону 68 мм, кейс)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 900Макс. диаметр сверления 68 мм
- -5 871 ₽
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- 29 827 ₽30 750 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 800Макс. диаметр сверления 82 мм
- -923 ₽
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- 91 354 ₽94 180 ₽Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 36 V-28 0611906002 (комплект, инструмент с 2 аккумуляторами, вес 4 кг, реверс)Напряжение аккумулятора 36 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 3Макс диаметр сверления 28 мм940 оборотов/мин
- -2 826 ₽
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- Нет в наличииПерфоратор Bosch GBH 2-26 DRE 0.611.253.708 (тип патрона SDS-Plus, мощность 800 Вт, 2.7 Дж, вес 2.9 кг)Количество режимов: 1Число оборотов/мин 900Макс. диаметр сверления 68 мм
- Нет в наличииПерфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DFR 0.611.254.768 (800 Вт, 2.7 Дж, сверление с ударом, 3 режима, диаметр до 68 мм, кейс)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 900Макс. диаметр сверления 68 мм
- Нет в наличииКоличество режимов: 3Число оборотов/мин 900Макс. диаметр сверления 68 мм
- Нет в наличииКоличество режимов: 3Число оборотов/мин 1150Макс. диаметр сверления 68 мм
- Нет в наличииКоличество режимов: 3Число оборотов/мин 1100Макс. диаметр сверления 68 мм
- Нет в наличииАккумуляторный перфоратор Bosch GBH 18V-26 0611909000 (энергия удара 2.6 Дж, инструмент без аккумулятора, вес 3 кг)Напряжение аккумулятора 18 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 3Макс диаметр сверления 26 мм890 оборотов/мин
- Нет в наличииМощность инструмента 1500 ВтСила удара 11 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 305Max диаметр сверления бетона 125 мм
- Нет в наличииКоличество режимов: 3Число оборотов/мин 1150Макс. диаметр сверления 68 мм
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора 18 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 3Макс диаметр сверления 26 мм890 оборотов/мин
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора 18 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 3Макс диаметр сверления 20 мм1800 оборотов/мин
- Нет в наличииМощность инструмента 1500 ВтКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 250Max диаметр сверления бетона 150 мм
- Нет в наличииМощность инструмента 1350 ВтКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 280Max диаметр сверления бетона 150 мм
- Нет в наличииКоличество режимов: 4Число оборотов/мин 2900Макс. диаметр сверления 68 мм
- Нет в наличииМощность инструмента 1150 ВтСила удара 11 ДжКоличество режимов: 3Число оборотов/мин: 340Max диаметр сверления бетона 90 мм
- Нет в наличииКоличество режимов: 3Число оборотов/мин 2100Макс. диаметр сверления 68 мм
- Нет в наличииКоличество режимов: 3Число оборотов/мин 760Макс. диаметр сверления 90 мм
- Нет в наличииМощность инструмента 1500 ВтКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 250Max диаметр сверления бетона 150 мм
- Нет в наличииМощность инструмента 1500 ВтСила удара 12.5 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 305Max диаметр сверления бетона 125 мм
- Нет в наличииМощность инструмента 1700 ВтСила удара 19 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 220Max диаметр сверления бетона 150 мм
- Нет в наличииКоличество режимов: 3Число оборотов/мин 900Макс. диаметр сверления 68 мм
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