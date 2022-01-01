Перчатки с полимерным покрытием
Найдено: 14 товаров
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- 40 ₽хлопок, полиэфир, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, полиэфирЦвет: белый, зеленыйУтепленные: НетКол-во нитей: 4 нити
- 150 ₽хлопок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопокЦвет: белый, красныйУтепленные: Нет
- 170 ₽полиуретан, полиэстер, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: полиуретан, полиэстерЦвет: белыйУтепленные: Нет
- 1 040 ₽трикотаж, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: трикотажЦвет: красный, черныйУтепленные: НетКол-во нитей: 2 нити
- 800 ₽трикотаж, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: трикотажЦвет: красный, черныйУтепленные: Нет
- 85 ₽полиэстер, 8/SТип: рабочие перчаткиМатериал: полиэстерЦвет: разноцветныйУтепленные: Нет
- 800 ₽трикотаж, 8/MТип: рабочие перчаткиМатериал: трикотажЦвет: красный, черныйУтепленные: Нет
- 2 400 ₽трикотаж, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: трикотажЦвет: красный, черныйУтепленные: Нет
- 590 ₽нейлон, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: нейлонЦвет: черный, оранжевыйУтепленные: Нет
- 170 ₽полиуретан, полиэстер, 8/MТип: рабочие перчаткиМатериал: полиуретан, полиэстерЦвет: белыйУтепленные: Нет
- 599 ₽нейлон, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: нейлонЦвет: черный, оранжевыйУтепленные: Нет
- Нет в наличиинейлон, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: нейлонЦвет: белыйУтепленные: Нет
- Нет в наличиитрикотаж, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: трикотажЦвет: красный, черныйУтепленные: Нет
- Нет в наличиинейлон, 8/SТип: рабочие перчаткиМатериал: нейлонЦвет: разноцветныйУтепленные: Нет
Перчатки с полимерным покрытием в интернет-магазине «Бигам» по цене от 45 рублей до 779 рублей. В наличии более 19 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.