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Перфораторы

Перфораторы для больших отверстий

  • Макс. диаметр сверления стали, мм: от 10
  • Макс. диаметр сверления дерева, мм: от 35
  • Макс. диаметр сверления бетона буром, мм: от 30
Найдено: 36 товаров
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Перфораторы для больших отверстий в интернет-магазине «Бигам» по цене от 4 755 рублей до 33 090 рублей. В наличии более 27 наименований. Перфораторы для больших отверстий купить on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.