Перфораторы для дома (бытовые)
Найдено: 185 товаров
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- 4 590 ₽Перфоратор Patriot RH 240 140301300 (тип патрона SDS-Plus, мощность 710 Вт, 2.9 Дж, макс диаметр по бетону 24 мм, кейс)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1100
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- 4 940 ₽5 950 ₽Перфоратор SDS-Plus Зубр Мастер ЗП-26-750 ЭК (750 Вт, 2.6 Дж, сверление с ударом, макс диаметр по бетону 68 мм, кейс)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1000Макс. диаметр сверления 68 мм
- -1 010 ₽
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- 8 099 ₽8 120 ₽Перфоратор Sturm RH25901 (патрон SDS-Plus, 900 Вт, 4 Дж, макс диаметр сверления 65 мм, вес 4.78 кг, режимов 3, кейс)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 800Макс. диаметр сверления 65 мм
- -21 ₽
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- 12 299 ₽14 905 ₽Перфоратор Metabo KHE 2644 606157510 (патрон SDS-Plus, 800 Вт, 2.8 Дж, макс диаметр сверления бетона 68 мм)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1150Макс. диаметр сверления 68 мм
- -2 606 ₽
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- 14 840 ₽Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 240 F 0.611.273.000 (790 Вт, 2.7 Дж, макс диаметр сверления 68 мм, 930 оборотов/мин)Мощность инструмента 790 ВтСила удара 2.7 ДжКоличество режимов: 3Число оборотов/мин: 930Max диаметр сверления бетона 68 мм
- 4 890 ₽Перфоратор SDS-Plus Patriot RH262 The One 140301325 (820 Вт, энергия 2.9 Дж, сверление с ударом, вес 2.6 кг)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1300Макс. диаметр сверления 70 мм
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- 4 990 ₽Перфоратор SDS-Plus Patriot RH260 140301322 (800 Вт, 2.8 Дж, макс диаметр сверления бетона 26 мм, реверс)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1200
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- 5 390 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1300
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- 4 860 ₽Перфоратор SDS-Plus Зубр Мастер П-26-800 (800 Вт, 3 Дж, макс диаметр сверления бетона 68 мм, вес 4.6 кг, 3 режима)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1300Макс. диаметр сверления 68 мм
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- 3 500 ₽4 250 ₽Количество режимов: 2Число оборотов/мин 850
- -750 ₽
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- 4 810 ₽Перфоратор SDS-Plus Зубр Мастер П-22-650 (650 Вт, 2.3 Дж, макс диаметр сверления 68 мм, 870 оборотов/мин)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 870Макс. диаметр сверления 68 мм
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- 5 090 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1100
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- 5 570 ₽5 850 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1100Макс. диаметр сверления 68 мм
- -280 ₽
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- 3 590 ₽Количество режимов: 1Число оборотов/мин 1000
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- 2 975 ₽4 020 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 870
- -1 045 ₽
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- 5 107 ₽5 980 ₽Количество режимов: 2Число оборотов/мин 1100Макс. диаметр сверления 65 мм
- -873 ₽
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- 2 350 ₽3 040 ₽Количество режимов: 2Число оборотов/мин 850
- -690 ₽
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- 3 897 ₽5 460 ₽Количество режимов: 2Число оборотов/мин 1650Макс. диаметр сверления 60 мм
- -1 563 ₽
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- 20 799 ₽Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 18 LTX T03320 NEW (энергия удара 2.2 Дж, инструмент с аккумулятором)Напряжение аккумулятора 18 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 3Макс диаметр сверления 24 мм1100 оборотов/мин
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- 3 990 ₽4 990 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 2000
- -1 000 ₽
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- 3 520 ₽5 020 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1300
- -1 500 ₽
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- 3 009 ₽4 070 ₽Количество режимов: 2Число оборотов/мин 1000
- -1 061 ₽
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- 6 661 ₽8 820 ₽Количество режимов: 2Число оборотов/мин 850
- -2 159 ₽
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- 4 291 ₽5 490 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 800Макс. диаметр сверления 26 мм
- -1 199 ₽
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