Перфораторы с плавным пуском
Найдено: 87 товаров
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- 17 369 ₽18 699 ₽Перфоратор Metabo KHE 2660 Quick 600663500 (тип патрона SDS-Plus, мощность 850 Вт, 3 Дж, вес 3.1 кг)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1100Макс. диаметр сверления 68 мм
- -1 330 ₽
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- 12 700 ₽16 870 ₽Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154510 (800 Вт, энергия удара 2.3 Дж, режимов 3, макс диаметр 68 мм, кейс)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1230Макс. диаметр сверления 68 мм
- -4 170 ₽
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- 12 299 ₽14 905 ₽Перфоратор Metabo KHE 2644 606157510 (патрон SDS-Plus, 800 Вт, 2.8 Дж, макс диаметр сверления бетона 68 мм)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1150Макс. диаметр сверления 68 мм
- -2 606 ₽
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- 9 701 ₽12 860 ₽Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 220 0.611.2A6.020 (720 Вт, энергия 2 Дж, макс диаметр сверления 22 мм, вес 2.3 кг)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 2000
- -3 159 ₽
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- 73 128 ₽75 390 ₽Перфоратор SDS-Max Makita HR5202C 181957 (энергия удара 19.9 Дж, 1510 Вт, вес 10,9 кг, 2 режима, 310 оборотов/мин)Мощность инструмента 1510 ВтСила удара 19.9 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 310Max диаметр сверления бетона 160 мм
- -2 262 ₽
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- 77 503 ₽79 900 ₽Профессиональный перфоратор Makita HR5212C 179745 (тип патрона SDS-Max, вес 11.9 кг, вертикальный двигатель, муфта)Мощность инструмента 1510 ВтСила удара 20 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 310Max диаметр сверления бетона 160 мм
- -2 397 ₽
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- 2 975 ₽4 020 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 870
- -1 045 ₽
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- 20 799 ₽Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 18 LTX T03320 NEW (энергия удара 2.2 Дж, инструмент с аккумулятором)Напряжение аккумулятора 18 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 3Макс диаметр сверления 24 мм1100 оборотов/мин
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- 5 597 ₽6 350 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1300Макс. диаметр сверления 70 мм
- -753 ₽
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- 4 127 ₽5 700 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1300Макс. диаметр сверления 65 мм
- -1 573 ₽
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- 5 567 ₽6 735 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1000
- -1 168 ₽
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- 18 990 ₽19 990 ₽Мощность инструмента 1100 ВтСила удара 7 ДжКоличество режимов: 3Число оборотов/мин: 760
- -1 000 ₽
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- 7 290 ₽8 100 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 800
- -810 ₽
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- 6 354 ₽8 010 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 720
- -1 656 ₽
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- 14 164 ₽14 910 ₽Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus SKytools SK300 (энергия удара 1.7 Дж, инструмент с аккумулятором в комплекте)Напряжение аккумулятора 18 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 3Макс диаметр сверления 22 мм1500 оборотов/мин
- -746 ₽
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- 6 191 ₽6 480 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 980Макс. диаметр сверления 70 мм
- -289 ₽
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- 5 050 ₽5 750 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1300Макс. диаметр сверления 70 мм
- -700 ₽
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- 4 776 ₽5 490 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1100Макс. диаметр сверления 40 мм
- -714 ₽
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- 5 646 ₽6 490 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 11000Макс. диаметр сверления 40 мм
- -844 ₽
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- 37 990 ₽39 990 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1500Макс. диаметр сверления 82 мм
- -2 000 ₽
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- 55 629 ₽57 350 ₽Напряжение аккумулятора 18 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 3Макс диаметр сверления 24 мм950 оборотов/мин
- -1 721 ₽
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- 9 851 ₽10 370 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1500Макс. диаметр сверления 50 мм
- -519 ₽
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- 6 948 ₽Количество режимов: 4Число оборотов/мин 1100Макс. диаметр сверления 30 мм
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- 12 616 ₽13 280 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1500Макс. диаметр сверления 50 мм
- -664 ₽
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