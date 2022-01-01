Перфораторы с пылесосом (пылесборником)
Найдено: 28 товаров
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- 6 661 ₽8 820 ₽Количество режимов: 2Число оборотов/мин 850
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- 11 190 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 800
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- 91 354 ₽94 180 ₽Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 36 V-28 0611906002 (комплект, инструмент с 2 аккумуляторами, вес 4 кг, реверс)Напряжение аккумулятора 36 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 3Макс диаметр сверления 28 мм940 оборотов/мин
- -2 826 ₽
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- 6 354 ₽8 010 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 720
- -1 656 ₽
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- 4 502 ₽5 175 ₽Количество режимов: 2Число оборотов/мин 1500
- -673 ₽
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- 6 999 ₽8 045 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1100
- -1 046 ₽
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- 3 932 ₽4 520 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1200Макс. диаметр сверления 68 мм
- -588 ₽
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- Нет в наличииАккумуляторный перфоратор Bosch GBH 18V-26 0611909000 (энергия удара 2.6 Дж, инструмент без аккумулятора, вес 3 кг)Напряжение аккумулятора 18 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 3Макс диаметр сверления 26 мм890 оборотов/мин
- Нет в наличииКоличество режимов: 3Число оборотов/мин 1100
- Нет в наличииКоличество режимов: 3Число оборотов/мин 1100
- Нет в наличииСетевой перфоратор Denzel RHV-1050-38-max 26620 (патрон SDS-Max, 1050 Вт, кейс, вертикальное расположение двигателя)Мощность инструмента 1050 ВтСила удара 10 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 480
- Нет в наличииКоличество режимов: 3Число оборотов/мин 1200Макс. диаметр сверления 80 мм
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора 18 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 3Макс диаметр сверления 26 мм890 оборотов/мин
- Нет в наличииКоличество режимов: 2Число оборотов/мин 1500
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора 18 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 3Макс диаметр сверления 20 мм1800 оборотов/мин
- Нет в наличииКоличество режимов: 2Число оборотов/мин 900
- Нет в наличииКоличество режимов: 3Число оборотов/мин 1000Макс. диаметр сверления 65 мм
- Нет в наличииКоличество режимов: 3Число оборотов/мин 800
- Нет в наличииКоличество режимов: 3Число оборотов/мин 800
- Нет в наличииМощность инструмента 1800 ВтСила удара 14 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 560
- Нет в наличииКоличество режимов: 3Число оборотов/мин 780
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора 18 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 3Макс диаметр сверления 20 мм1800 оборотов/мин
- Нет в наличииКоличество режимов: 2Число оборотов/мин 1000Макс. диаметр сверления 68 мм
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора 18 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 3Макс диаметр сверления 26 мм890 оборотов/мин
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