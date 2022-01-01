Перфораторы с виброзащитой
Найдено: 144 товара
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- 27 557 ₽28 410 ₽Перфоратор Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600 (патрон SDS-Plus, 880 Вт, 3.2 Дж, макс диаметр по бетону 68 мм, кейс)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 900Макс. диаметр сверления 68 мм
- -853 ₽
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- 7 420 ₽9 900 ₽Количество режимов: 2Число оборотов/мин 820
- -2 480 ₽
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- 10 088 ₽11 350 ₽Количество режимов: 2Число оборотов/мин 2100Макс. диаметр сверления 65 мм
- -1 262 ₽
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- 14 993 ₽17 750 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1500Макс. диаметр сверления 65 мм
- -2 757 ₽
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- 8 439 ₽8 870 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 950Макс. диаметр сверления 65 мм
- -431 ₽
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- 18 129 ₽20 280 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1450Макс. диаметр сверления 65 мм
- -2 151 ₽
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- 33 494 ₽34 530 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 900Макс. диаметр сверления 68 мм
- -1 036 ₽
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- 34 910 ₽35 990 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1100Макс. диаметр сверления 80 мм
- -1 080 ₽
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- 16 444 ₽17 090 ₽Перфоратор Elitech П 1340ЭМ (тип патрона SDS-Max, питание 220 В, вес 9.7 кг, кейс, вертикальный двигатель)Мощность инструмента 1300 ВтСила удара 7 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 480Max диаметр сверления бетона 100 мм
- -646 ₽
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- 6 278 ₽7 190 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 2300
- -912 ₽
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- 13 990 ₽Профессиональный перфоратор Patriot RH 450 140301450 (тип патрона SDS-Max, вес 9 кг, предохранительная муфта, кейс)Мощность инструмента 1300 ВтСила удара 10 ДжКоличество режимов: 3Число оборотов/мин: 550
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- 6 090 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 800
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- 11 109 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 900Макс. диаметр сверления 65 мм
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- 10 890 ₽Мощность инструмента 1600 ВтСила удара 11 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 620
- Персональная скидка
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- 17 990 ₽Мощность инструмента 1250 ВтСила удара 10 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 410
- Персональная скидка
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- 29 827 ₽30 750 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 800Макс. диаметр сверления 82 мм
- -923 ₽
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- 9 490 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 750
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- 29 990 ₽Мощность инструмента 1050 ВтКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 520
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- 12 790 ₽Количество режимов: 2Число оборотов/мин 900
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- 56 599 ₽Профессиональный перфоратор Metabo KHE 5-40 600391500 (сетевой, тип патрона SDS-max, долбление, вес 7.1 кг, кейс)Мощность инструмента 1100 ВтСила удара 8.5 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 540
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- 12 860 ₽Профессиональный перфоратор P.I.T. PBH40-C2 Мастер (тип патрона SDS-Max, долбление, вес 11.5 кг, кейс)Мощность инструмента 1600 ВтКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 630
- 9 990 ₽Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 Li UES 110303210 (энергия удара 1.7 Дж, без аккумулятора)Напряжение аккумулятора 21 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 3Макс диаметр сверления 22 мм1400 оборотов/мин
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- 7 371 ₽8 190 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 800
- -819 ₽
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- 6 354 ₽8 010 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 720
- -1 656 ₽
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