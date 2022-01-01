Пилы торцовочные 305 мм
Найдено: 20 товаров
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- 29 939 ₽35 000 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 22.5Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 105Число оборотов, об/мин: 3800
- -5 061 ₽
- Персональная скидка
- 36 990 ₽Мощность, Вт: 1700Вес, кг: 25.4Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 105Число оборотов, об/мин: 3800
- Персональная скидка
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- 21 200 ₽Мощность, Вт: 2100Вес, кг: 16Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 100Число оборотов, об/мин: 4000
- 44 325 ₽45 230 ₽Мощность, Вт: 1600Вес, кг: 16.3Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 92Число оборотов, об/мин: 4000
- -905 ₽
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- 110 590 ₽121 530 ₽Мощность, Вт: 2000Вес, кг: 32.1Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 104Число оборотов, об/мин: 3800
- -10 940 ₽
- Новинка
- 20 050 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 18Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65Число оборотов, об/мин: 4200
- Персональная скидка
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- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Вес, кг: 17Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 102Число оборотов, об/мин: 3700
- Нет в наличииМощность, Вт: 1900Вес, кг: 19.7Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 85Число оборотов, об/мин: 4200
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Вес, кг: 25Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 100Число оборотов, об/мин: 4000
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Вес, кг: 29.5Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 107Число оборотов, об/мин: 3200
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Вес, кг: 19.6Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 105Число оборотов, об/мин: 3700
- Нет в наличииМощность, Вт: 1675Вес, кг: 25.4Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 112Число оборотов, об/мин: 3800
- Нет в наличииМощность, Вт: 1650Вес, кг: 26.1Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 107Число оборотов, об/мин: 3200
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Вес, кг: 19Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 100Число оборотов, об/мин: 4100
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Вес, кг: 26.5Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 3000
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Вес, кг: 29Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 110Число оборотов, об/мин: 3800
- Нет в наличииМощность, Вт: 1520Вес, кг: 27Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 105Число оборотов, об/мин: 4000
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Вес, кг: 28.6Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 70Число оборотов, об/мин: 4000
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Вес, кг: 32Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 102Число оборотов, об/мин: 4200
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Вес, кг: 16.6Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 95Число оборотов, об/мин: 4200
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