Ведра пластиковые (пластмассовые)
Найдено: 7 товаров
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- 150 ₽12 л, пластик, 0.36 кгОбъем, л: 12Материал: пластикЦвет: черныйФорма: круглаяВес, кг: 0.36
- 230 ₽20 л, пластик, 0.7 кгОбъем, л: 20Материал: пластикЦвет: черныйФорма: круглаяВес, кг: 0.7
- 390 ₽40 л, пластик, 1.25 кгОбъем, л: 40Материал: пластикЦвет: черныйФорма: круглаяВес, кг: 1.25
- 190 ₽16 л, пластик, 1 кгОбъем, л: 16Материал: пластикЦвет: черныйФорма: круглаяВес, кг: 1
- 495 ₽45 л, пластик, 1.75 кгОбъем, л: 45Материал: пластикЦвет: черныйФорма: прямоугольнаяВес, кг: 1.75
- Нет в наличии90 л, пластик, 3.35 кгОбъем, л: 90Материал: пластикЦвет: черныйФорма: прямоугольнаяВес, кг: 3.35
- Нет в наличии65 л, пластик, 2.12 кгОбъем, л: 65Материал: пластикЦвет: черныйФорма: прямоугольнаяВес, кг: 2.12
Ведра пластиковые (пластмассовые) в интернет-магазине «Бигам» по цене от 130 рублей до 750 рублей. В наличии более 7 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.