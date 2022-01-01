Пневматические гайковерты для шиномонтажа
Найдено: 46 товаров
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- 7 520 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 226Крутящий момент инструмента: 720 Нм
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- 9 770 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 226Крутящий момент инструмента: 720 Нм
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- 11 110 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 255Крутящий момент инструмента: 1280 Нм
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- 7 850 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 360Крутящий момент инструмента: 880 Нм
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- 11 530 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 255Крутящий момент инструмента: 1100 Нм
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- 21 800 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 540Крутящий момент инструмента: 1600 Нм
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- 15 950 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 255Крутящий момент инструмента: 1390 Нм
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- 16 338 ₽Давление, атм: 6.2Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 266Крутящий момент инструмента: 813 Нм
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- 14 760 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 360Крутящий момент инструмента: 880 Нм
- 5 430 ₽Давление, атм: 6.3Ударный пневмогайковерт: ДаКрутящий момент инструмента: 742 Нм
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- 11 990 ₽15 720 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 124Крутящий момент инструмента: 1200 Нм
- -3 730 ₽
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- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 142Крутящий момент инструмента: 880 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 1 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 334Крутящий момент инструмента: 2450 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 1 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 334Крутящий момент инструмента: 2900 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 119Крутящий момент инструмента: 780 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Квадрат: 1 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 320Крутящий момент инструмента: 3200 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 198Крутящий момент инструмента: 1016 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.5Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 340Крутящий момент инструмента: 948 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Квадрат: 1 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 312Крутящий момент инструмента: 2445 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Квадрат: 1 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 255Крутящий момент инструмента: 2712 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.5Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 340Крутящий момент инструмента: 948 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 340Крутящий момент инструмента: 1356 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Квадрат: 1 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 410Крутящий момент инструмента: 3388 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 170Крутящий момент инструмента: 980 Нм
Пневматические гайковерты для шиномонтажа в интернет-магазине «Бигам» по цене от 5 740 рублей до 36 360 рублей. В наличии более 15 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.