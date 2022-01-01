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Пневматические гайковерты

Пневматические гайковерты для шиномонтажа

  • Наличие удара: Да
  • Макс. частота вращения шпинделя, об/мин: от 3000
  • Макс. крутящий момент, Нм: от 700
Найдено: 46 товаров
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Пневматические гайковерты для шиномонтажа в интернет-магазине «Бигам» по цене от 5 740 рублей до 36 360 рублей. В наличии более 15 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.