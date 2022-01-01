Пневмогайковерты китайские
Найдено: 29 товаров
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- 7 520 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 226Крутящий момент инструмента: 720 Нм
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- 9 770 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 226Крутящий момент инструмента: 720 Нм
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- 4 450 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 623Крутящий момент инструмента: 312 Нм
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- 7 850 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 360Крутящий момент инструмента: 880 Нм
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- 21 800 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 540Крутящий момент инструмента: 1600 Нм
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- 14 760 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 360Крутящий момент инструмента: 880 Нм
- 5 430 ₽Давление, атм: 6.3Ударный пневмогайковерт: ДаКрутящий момент инструмента: 742 Нм
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- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 142Крутящий момент инструмента: 880 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 234Крутящий момент инструмента: 680 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 234Крутящий момент инструмента: 680 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 1/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: НетРасход воздуха, л/мин: 170Крутящий момент инструмента: 41 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 226Крутящий момент инструмента: 576 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 234Крутящий момент инструмента: 680 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Квадрат: 1 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 320Крутящий момент инструмента: 3200 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 170Крутящий момент инструмента: 980 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 255Крутящий момент инструмента: 1390 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 226Крутящий момент инструмента: 576 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 270Крутящий момент инструмента: 1600 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 255Крутящий момент инструмента: 1380 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 270Крутящий момент инструмента: 1600 Нм
- Нет в наличииГайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 3600 об/мин, 3260 Nm и головки торцевые ударные 1" DR, 32, 33 мм, AIWS124Давление, атм: 6.5Квадрат: 1 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 509Крутящий момент инструмента: 3260 Нм
- Нет в наличииГайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 4200 об/мин, 2180 Nm и головки торцевые ударные, 1" DR, 32, 33 мм, AIWS125Давление, атм: 6.5Квадрат: 1 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 425Крутящий момент инструмента: 2180 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 133Крутящий момент инструмента: 717 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 255Крутящий момент инструмента: 1600 Нм
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