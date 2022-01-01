Погружные циркулярные пилы
Найдено: 5 товаров
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- Нет в наличииМощность, Вт: 1300Вес, кг: 4Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 56
- Нет в наличииМощность, Вт: 1400Вес, кг: 5.5Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 54
- Нет в наличииМощность, Вт: 1400Вес, кг: 5.5Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 54
- Нет в наличииМощность, Вт: 1300Вес, кг: 4.5Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 55
- Нет в наличииМощность, Вт: 1200Вес, кг: 3.7Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 55
Погружные циркулярные пилы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 7 456 рублей до 29 999 рублей. В наличии более 5 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.