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Мотопомпы

Мотопомпы пожарные

  • Диаметр входящего отверстия, мм: 80
  • Диаметр входящего отверстия, мм: 100
Найдено: 37 товаров
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Мотопомпы пожарные в интернет-магазине «Бигам» по цене от 660 рублей до 161 402 рубль. В наличии более 27 наименований. Помпы для тушения пожара могут быть как переносными (передвижными) так и стационарными. Преимущество передвижных и переносных мотопомп в том, что они могут использоваться практически в любой месте для пожаротушение, будь то лесной массив или садовый домик. Это преимущество используют МЧС, когда необходимо погасить очаг огня, к которому трудно подобраться на крупной пожарной технике. В качестве противопожарной мотопомпы можно использовать практически любую помпу, тем более если она предназначена для грязной или сильнозагряненной воды и имеет высокое давление выпускаемой струи. Устройства типа мотопомпы по сути представляет из себя обычный водяной насос только гораздо большей производительности. Купить водяную помпу для пожаротушения вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.