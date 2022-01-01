Профессиональные пылесосы Керхер
Найдено: 16 товаров
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- 10 990 ₽Шланг, мВес, кг: 6.4
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- 20 990 ₽Шланг, мВес, кг: 9
- Персональная скидка
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- Нет в наличииШланг, мВес, кг: 5
- Нет в наличииШланг, мВес, кг: 6
- Нет в наличииШланг, мВес, кг: 8
- Нет в наличииШланг, мВес, кг: 5
- Нет в наличииШланг, мВес, кг: 4
- Нет в наличииВес, кг: 11.5
- Нет в наличииШланг, мВес, кг: 8
- Нет в наличииШланг, мВес, кг: 5.8
- Нет в наличииШланг, мВес, кг: 8
- Нет в наличииВес, кг: 5.8
- Нет в наличииШланг, мВес, кг: 5.5
- Нет в наличииШланг, мВес, кг: 12.4
- Нет в наличииШланг, мВес, кг: 7.7
- Нет в наличииШланг, мВес, кг: 7.1
Профессиональные пылесосы Керхер в интернет-магазине «Бигам» по цене от 4 990 рублей до 46 390 рублей. В наличии более 16 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.