Профессиональные шуруповерты аккумуляторные
Найдено: 26 товаров
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- 6 199 ₽6 250 ₽2000 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 38 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов нет
- -51 ₽
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- 8 990 ₽10 580 ₽2000 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 38 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 1
- -1 590 ₽
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- 7 443 ₽8 270 ₽1700 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 36 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- -827 ₽
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- 29 399 ₽29 990 ₽2000 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 40 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -591 ₽
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- 21 599 ₽1850 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 32 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 10 410 ₽10 930 ₽2000 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 38 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -520 ₽
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- 7 424 ₽8 970 ₽1700 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 36 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -1 546 ₽
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- 35 990 ₽37 550 ₽2000 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 40 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -1 560 ₽
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- 15 490 ₽16 550 ₽2000 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 40 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов нет
- -1 060 ₽
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- Нет в наличии1400 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 45 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1300 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 55 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1600 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1700 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 35 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1800 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 34 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов нет
- Нет в наличии2050 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 65 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов нет
- Нет в наличии1400 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 45 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов нет
- Нет в наличии1500 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 38 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1800 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1700 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 35 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1750 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии2000 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 38 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1900 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 38 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличииПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 35 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии2050 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 65 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов нет
Профессиональные шуруповерты аккумуляторные в интернет-магазине «Бигам» по цене от 6 270 рублей до 36 400 рублей. В наличии более 29 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.