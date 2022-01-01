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Аккумуляторные дрели-шуруповерты

Профессиональные шуруповерты аккумуляторные

  • Тип двигателя: бесщеточный
  • Наличие удара: Да
  • Тип патрона: быстрозажимной
  • Наличие реверса: Да
  • Наличие подсветки: Да
  • Тормоз двигателя: Да
  • Блокировка шпинделя: Да
Найдено: 26 товаров
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Профессиональные шуруповерты аккумуляторные в интернет-магазине «Бигам» по цене от 6 270 рублей до 36 400 рублей. В наличии более 29 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.