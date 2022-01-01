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Промышленные пылесосы (строительные)

Пылесос строительные с безмешковым баком до 50л

  • Работа без мешка: Да
  • Объем бака, л: до 50
Найдено: 48 товаров
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Пылесос строительные с безмешковым баком до 50л в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 400 рублей до 51 899 рублей. В наличии более 38 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.