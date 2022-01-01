Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Промышленные пылесосы (строительные)

Пылесосы 1400w

  • Мощность, Вт: от 1360 до 1480
Найдено: 24 товара
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Пылесосы 1400w в интернет-магазине «Бигам» по цене от 4 220 рублей до 51 899 рублей. В наличии более 20 наименований. Пылесосы 1400w купить on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.