Растворосмесители и растворомешалки
Найдено: 8 товаров
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- 19 350 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 60
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- Нет в наличииНапряжение сети, В: 230Уровень шума, дБ: 65
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 40
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Уровень шума, дБ: 80
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Уровень шума, дБ: 80Объем готовой смеси, л: 150
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 90
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 70
Растворосмесители и растворомешалки в интернет-магазине «Бигам» по цене от 16 400 рублей до 78 089 рублей. В наличии более 9 наименований. Виды растворомешалок: ручные, проточные, бытовые, горизонтальные, с непрерывной подачей. Купить стационарный электрический растворосмеситель вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.