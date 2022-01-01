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Бетономешалки

Растворосмесители и растворомешалки

  • Тип: растворосмеситель
Найдено: 8 товаров
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Растворосмесители и растворомешалки в интернет-магазине «Бигам» по цене от 16 400 рублей до 78 089 рублей. В наличии более 9 наименований. Виды растворомешалок: ручные, проточные, бытовые, горизонтальные, с непрерывной подачей. Купить стационарный электрический растворосмеситель вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.