Редукторная бетономешалка
Найдено: 17 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 230Уровень шума, дБ: 72Объем готовой смеси, л: 100
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 230Объем готовой смеси, л: 64
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Объем готовой смеси, л: 350
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Уровень шума, дБ: 80Объем готовой смеси, л: 150
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 250
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 150
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Уровень шума, дБ: 80Объем готовой смеси, л: 64
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Уровень шума, дБ: 80Объем готовой смеси, л: 150
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Объем готовой смеси, л: 150
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Объем готовой смеси, л: 250
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Уровень шума, дБ: 103Объем готовой смеси, л: 350
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 65
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 90
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Уровень шума, дБ: 103Объем готовой смеси, л: 300
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Объем готовой смеси, л: 200
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Уровень шума, дБ: 103Объем готовой смеси, л: 300
Редукторная бетономешалка в интернет-магазине «Бигам» по цене от 13 915 рублей до 78 089 рублей. В наличии более 5 наименований. Купить электрический бетоносмеситель с редуктором вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.