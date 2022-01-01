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Бетономешалки

Редукторная бетономешалка

  • Привод опрокидывания / наклона: редуктор
Найдено: 17 товаров
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Редукторная бетономешалка в интернет-магазине «Бигам» по цене от 13 915 рублей до 78 089 рублей. В наличии более 5 наименований. Купить электрический бетоносмеситель с редуктором вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.