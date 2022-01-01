Ременные мотоблоки
Найдено: 123 товара
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- 35 990 ₽42 990 ₽7 л.с., 75 кг, 170 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 710 ммСкорости: 2 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- -7 000 ₽
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- 25 769 ₽7 л.с., 65 кг, 5.15 кВтМощность 7 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Новинка
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- 50 790 ₽7.8 л.с., 105 кг, 220 см³Мощность 7.8 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Персональная скидка
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- 59 990 ₽6.5 л.с., 85 кг, 224 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 1260 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- 135 000 ₽12 л.с., 95 кг, 296 см³Мощность 12 л. с.Ширина вспашки 1700 ммСкорости: 8 вперед / 4 назадДвигатель: 4-х тактный
- 32 590 ₽7 л.с., 75 кг, 208 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Персональная скидка
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- 37 990 ₽40 130 ₽6.5 л.с., 65 кг, 196 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -2 140 ₽
- Персональная скидка
- 59 300 ₽9 л.с., 98 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 790 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Персональная скидка
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- 59 990 ₽6.5 л.с., 60 кг, 208 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 960 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- 79 990 ₽9 л.с., 95 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1250 ммСкорости: 8 вперед / 4 назадДвигатель: 4-х тактный
- 89 000 ₽6.5 л.с., 100 кг, 192 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 1260 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- 85 000 ₽5.7 л.с., 72 кг, 169 см³Мощность 5.7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- 53 200 ₽59 790 ₽7 л.с., 94 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 720 ммСкорости: 2 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- -6 590 ₽
- Персональная скидка
- 53 400 ₽8 л.с., 90 кгМощность 8 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назад
- Персональная скидка
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- 44 860 ₽49 870 ₽7 л.с., 81.3 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 850 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -5 010 ₽
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- 36 990 ₽43 490 ₽7 л.с., 86 кг, 208 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 4 вперед / 2 назад
- -6 500 ₽
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- 74 900 ₽9 л.с., 95 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1200 ммСкорости: 8 вперед / 4 назадДвигатель: 4-х тактный
- 76 900 ₽6.5 л.с., 91 кг, 208 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 1260 ммСкорости: 6 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- 59 990 ₽6.5 л.с., 67 кг, 196 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 730 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 54 900 ₽7.5 л.с., 60 кгМощность 7.5 л. с.Ширина вспашки 96 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- 35 490 ₽39 050 ₽7 л.с., 94 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 850 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -3 560 ₽
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- 72 000 ₽7 л.с., 74 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- 47 400 ₽7 л.с., 75 кгМощность 7 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 2 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Персональная скидка
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- 56 990 ₽7 л.с., 67 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 750 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
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Ременные мотоблоки в интернет-магазине «Бигам» по цене от 24990 рублей до 64950 рублей. В наличии более 57 наименований. Купить мотоблоки с ременной передачей on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.