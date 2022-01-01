Российские котлы отопления
Найдено: 115 товаров
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- 22 970 ₽25 050 ₽116 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 116Число контуров: одноконтурный
- -2 080 ₽
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- 59 150 ₽240 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- 17 225 ₽19 900 ₽
- -2 675 ₽
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- 12 999 ₽17 770 ₽
- -4 771 ₽
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- 71 820 ₽Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- 35 480 ₽150 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 150Число контуров: одноконтурный
- 17 519 ₽21 200 ₽
- -3 681 ₽
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- 35 800 ₽200 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 200Число контуров: одноконтурный
- 25 500 ₽26 150 ₽100 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 100Число контуров: одноконтурный
- -650 ₽
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- 32 110 ₽125 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 125Число контуров: одноконтурный
- 18 660 ₽
- 24 720 ₽25 350 ₽80 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 80Число контуров: одноконтурный
- -630 ₽
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- 26 570 ₽27 250 ₽
- -680 ₽
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- 24 960 ₽25 600 ₽
- -640 ₽
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- 30 720 ₽31 500 ₽160 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 160Число контуров: одноконтурный
- -780 ₽
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- 37 800 ₽160 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 160Число контуров: одноконтурный
- 31 200 ₽32 700 ₽100 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 100Число контуров: одноконтурный
- -1 500 ₽
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- 40 100 ₽41 640 ₽125 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 125Число контуров: двухконтурный
- -1 540 ₽
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Российские котлы отопления в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 859 рублей до 75 640 рублей. В наличии более 57 наименований. Варианты исполнения: электрокотлы, газовые, твердотопливные, одноконтурные и двухконтурные. Купить отечественный котел производства Россия вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.