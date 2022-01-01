Российские шуруповерты
Найдено: 12 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 1 560 ₽2 314 ₽1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- -754 ₽
-
- Нет в наличии1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 22 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1450 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- Нет в наличии1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 29 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1400 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличии1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличии1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 1
- Нет в наличии150 оборотов/минТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 1
- Нет в наличии900 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии550 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 1
- Нет в наличии1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
Российские шуруповерты в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 598 рублей до 9 480 рублей. В наличии более 8 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.