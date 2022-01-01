Рубанки электрические с плавным пуском
Найдено: 14 товаров
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- 8 150 ₽9 640 ₽Мощность, Вт: 1100Глубина строгания, мм: 3
- -1 490 ₽
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- 22 630 ₽28 550 ₽Мощность, Вт: 1050Глубина строгания, мм: 4
- -5 920 ₽
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- 10 500 ₽Мощность, Вт: 1300Глубина строгания, мм: 4
- Персональная скидка
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- 8 590 ₽Мощность, Вт: 1100Глубина строгания, мм: 3
- 20 100 ₽21 470 ₽Мощность, Вт: 2150Глубина строгания, мм: 4
- -1 370 ₽
- Персональная скидка
- 5 270 ₽Мощность, Вт: 950Глубина строгания, мм: 3
- Персональная скидка
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- 7 690 ₽Мощность, Вт: 1300Глубина строгания, мм: 4
- 7 940 ₽Мощность, Вт: 710Глубина строгания, мм: 2
- 8 369 ₽9 340 ₽Мощность, Вт: 1100Глубина строгания, мм: 4
- -971 ₽
- Персональная скидка
- 22 410 ₽Мощность, Вт: 2250Глубина строгания, мм: 4
- Персональная скидка
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- Нет в наличииМощность, Вт: 1200Глубина строгания, мм: 3
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Глубина строгания, мм: 4
- Нет в наличииМощность, Вт: 1300Глубина строгания, мм: 4
- Нет в наличииМощность, Вт: 2150Глубина строгания, мм: 3.5
Рубанки электрические с плавным пуском в интернет-магазине «Бигам» по цене от 4 780 рублей до 19 040 рублей. В наличии более 14 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.