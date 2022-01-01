Компрессоры для продувки труб в интернет-магазине «Бигам» по цене от 120 рублей до 280 096 рублей. В наличии более 217 наименований. Очень важно сделать продувку (прокачку) труб водоснабжения на даче на зимний период, чтобы трубы не лопнули при замерзании жидкости. Стоит ответственно подойти к выбору трубного компрессора: для небольших водопроводов подойдут аппараты меньшей мощности, в то время как для трубопроводов большой протяженности уже следует выбирать агрегат более мощный, чтобы удалить всю влагу из магистрали. Купить компрессор для продувки труб водоснабжения вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.