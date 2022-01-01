Фильтр 1

Рулетки предназначены для проведения замеров различных изделий. Они позволяют определить их длину, ширину, высоту, а на основании этих показателей рассчитать другие параметры. Для решения бытовых задач хватит рулетки на 5 метров, а в строительных целях лучше выбрать вариант до 50 метров. Удобны в применении и рулетки с автостопом.