Рулетки геодезические
Найдено: 14 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 1 099 ₽1 580 ₽50 м, 12.5 мм
- -481 ₽
-
- 891 ₽990 ₽30 м, 12.5 мм
- -99 ₽
-
- 1 160 ₽50 м, 13 мм
- 1 819 ₽2 650 ₽50 м, 12.5 мм
- -831 ₽
-
- 1 416 ₽1 950 ₽30 м, 12.5 мм
- -534 ₽
-
- 460 ₽810 ₽30 м, 13 мм
- -350 ₽
-
- Нет в наличии30 м, 50 мм
- Нет в наличии50 м, 13 мм
- Нет в наличии50 м
- Нет в наличии50 м
- Нет в наличии2 м, 25 мм
Рулетки геодезические в интернет-магазине «Бигам» по цене от 137 рублей до 6 589 рублей. В наличии более 42 наименования. Рулетки для геодезии купить on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия: Череповец, Иваново, Кинешма, Кострома, Москва, Переславль-Залесский, Рыбинск, Владимир, Вологда, Ярославль, Ковров, Углич, Гусь-Хрустальный, Муром, Александров, Тверь. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.