Сабельные пилы для мяса и костей
Найдено: 14 товаров
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- 21 330 ₽27 290 ₽1510 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 1510Вес, кг: 4.42800 ход/минХод пилки, мм
- -5 960 ₽
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- 5 999 ₽6 690 ₽1010 ВтМощность, Вт: 1010Вес, кг: 3.72400 ход/минХод пилки, мм
- -691 ₽
- Персональная скидка
- 16 790 ₽17 090 ₽1200 ВтРегулировка глубины реза: нетМощность, Вт: 1200Вес, кг: 3.23000 ход/минХод пилки, мм
- -300 ₽
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- 8 580 ₽1010 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 1010Вес, кг: 3.82400 ход/минХод пилки, мм
- 21 660 ₽4 АчТип аккумулятора: Li-lonВес, кг: 2.5Ход пилки, мм
- 20 230 ₽23 200 ₽1250 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 1250Вес, кг: 3.83000 ход/минХод пилки, мм
- -2 970 ₽
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- 19 990 ₽21 110 ₽1100 ВтРегулировка глубины реза: нетМощность, Вт: 1100Вес, кг: 3.52800 ход/минХод пилки, мм
- -1 120 ₽
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- 27 429 ₽28 190 ₽Регулировка глубины реза: нетТип аккумулятора: Li-lonВес, кг: 3.5Ход пилки, мм
- -761 ₽
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- 12 060 ₽1010 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 1010Вес, кг: 3.22800 ход/минХод пилки, мм
- Нет в наличии1010 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 1010Вес, кг: 3.22800 ход/минХод пилки, мм
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-lonВес, кг: 3.5
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-lonВес, кг: 3.7Ход пилки, мм
- Нет в наличии3 АчТип аккумулятора: Li-lonВес, кг: 3.7Ход пилки, мм
- Нет в наличииРегулировка глубины реза: ключевая2800 ход/минХод пилки, ммВес, кг: 3.2
Сабельные пилы для мяса и костей в интернет-магазине «Бигам» по цене от 4 433 рубля до 23 755 рублей. В наличии более 6 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.