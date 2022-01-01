Садовые электрические измельчители Bosch
Найдено: 4 товара
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- 23 420 ₽2.7 л.с., 3650 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 380x450x770 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 35Мощность, кВт: 2Вес нетто: 11.5 кг
- Нет в наличии3.3 л.с., 41 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 707x388x965 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.5Вес нетто: 31.3 кг
- Нет в наличии41 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 707x388x965 ммМощность, кВт: 2.5Вес нетто: 30.5 кг
- Нет в наличии3650 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 616x467x902 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.2Вес нетто: 12 кг
Садовые электрические измельчители Bosch в интернет-магазине «Бигам» по цене от 13 490 рублей до 41 367 рублей. В наличии более 4 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.