Садовые измельчители электрические 2400 Вт
Найдено: 13 товаров
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- 10 499 ₽11 390 ₽4500 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 700x330x480 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.4Вес нетто: 13 кг
- -891 ₽
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- 23 420 ₽2.7 л.с., 3650 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 380x450x770 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 35Мощность, кВт: 2Вес нетто: 11.5 кг
- 12 900 ₽4500 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 480x280x650 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.4Вес нетто: 12 кг
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- 16 990 ₽17 990 ₽3650 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 443x487x945 ммМощность, кВт: 2.2Вес нетто: 11.3 кг
- -1 000 ₽
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- 39 990 ₽2100 об/минТип двигателя: электрическийМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 35Мощность, кВт: 2.3Вес нетто: 23 кг
- 34 990 ₽2800 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 770x480x970 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 35Мощность, кВт: 2.2Вес нетто: 19 кг
- Нет в наличии3.2 л.с., 4 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 320x690x480 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.4Вес нетто: 11 кг
- Нет в наличии3 л.с., 2800 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 770x480x970 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 35Мощность, кВт: 2.2Вес нетто: 19 кг
- Нет в наличии2800 об/минТип двигателя: электрическийМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 30Мощность, кВт: 2Вес нетто: 27 кг
- Нет в наличии3.1 л.с., 2100 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 640x490x960 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 35Мощность, кВт: 2.3Вес нетто: 23 кг
- Нет в наличии4600 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 670x450x300 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 38Мощность, кВт: 2.4Вес нетто: 10.8 кг
- Нет в наличии3650 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 616x467x902 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.2Вес нетто: 12 кг
- Нет в наличии2800 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 770x480x970 ммМощность, кВт: 2.2Вес нетто: 19 кг
Садовые измельчители электрические 2400 Вт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 7 970 рублей до 42 990 рублей. В наличии более 27 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.