Садовые измельчители веток Patriot
Найдено: 5 товаров
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- 10 499 ₽11 390 ₽4500 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 700x330x480 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.4Вес нетто: 13 кг
- -891 ₽
- Персональная скидка
- 15 990 ₽19 990 ₽Электрический садовый измельчитель Patriot SE26 732304626, 2600Вт, 4050 об/мин, max diam 40 мм, пластик бак 50лТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 49х56х39 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.6Вес нетто: 14.1 кг
- -4 000 ₽
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- Нет в наличии6.5 л.с., 3600 об/минТип двигателя: бензиновыйГабариты без упаковки: 1131x731x762 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 76Мощность, кВт: 4.78Вес нетто: 70 кг
- Нет в наличии4500 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 1130x730x760 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 24Мощность, кВт: 2.8Вес нетто: 25 кг
- Нет в наличии196 куб.см, 6.5 л.с., 3600 об/минТип двигателя: бензиновыйГабариты без упаковки: 1131x731x762 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 76Мощность, кВт: 4.78Вес нетто: 70 кг
Садовые измельчители веток Patriot в интернет-магазине «Бигам» по цене от 8 465 рублей до 69 000 рублей. В наличии более 4 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.