Садовые триммеры для женщин
Найдено: 46 товаров
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- 5 100 ₽21 В, Li-ionТип двигателя: электрическийВес, кг: 2Емкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 21
- 4 299 ₽5 790 ₽21 В, 8000 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 1.9Емкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 21
- -1 491 ₽
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- 2 739 ₽3 358 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.5К ВтШирина скашивания (леска) 28 смРасположение двигателя: нижнее
- -619 ₽
- Персональная скидка
- 3 540 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.28К ВтШирина скашивания (леска) 23 смРасположение двигателя: нижнее
- 14 140 ₽18 В, 8500 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 2.1Емкость аккумулятора, Ач: 2.5Напряжение аккумулятора, В: 18
- 1 675 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.3К ВтШирина скашивания (леска) 22 смРасположение двигателя: нижнее
- 18 580 ₽10.8 В, Li-ionТип двигателя: электрическийВес, кг: 2.1Емкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 10.8
- 4 890 ₽18 В, 9500 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 1.5Емкость аккумулятора, Ач: 2.5Напряжение аккумулятора, В: 18
- Персональная скидка
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- 6 930 ₽8 990 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.45К ВтШирина скашивания (леска) 27 смРасположение двигателя: нижнее
- -2 060 ₽
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- 3 990 ₽5 190 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.5К ВтШирина скашивания (леска) 33 смРасположение двигателя: нижнее
- -1 200 ₽
- Персональная скидка
- 8 990 ₽Режущий элемент: леска, дискМощность 0.5К ВтШирина скашивания (леска) 40 смРасположение двигателя: верхнее
- 10 920 ₽11 900 ₽18 В, Li-ion, 2 АчТип двигателя: электрическийВес, кг: 2.1Емкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 18
- -980 ₽
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- 13 990 ₽18 В, 8100 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 2Емкость аккумулятора, Ач: 2.2Напряжение аккумулятора, В: 18
- 8 990 ₽20 В, Li-ion, 0.83 АчТип двигателя: электрическийВес, кг: 1.5Емкость аккумулятора, Ач: 2.5Напряжение аккумулятора, В: 20
- 10 990 ₽20 В, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 2Емкость аккумулятора, Ач: 2.5Напряжение аккумулятора, В: 20
- 4 389 ₽4 670 ₽Режущий элемент: лескаШирина скашивания (леска) 30 см
- -281 ₽
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- 1 899 ₽2 690 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.28К ВтШирина скашивания (леска) 30 смРасположение двигателя: нижнее
- -791 ₽
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- 28 990 ₽36 В, 8300 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 2.5Напряжение аккумулятора, В: 36
- 17 990 ₽36 В, 8300 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 2.7Напряжение аккумулятора, В: 36
- 5 490 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.245К ВтШирина скашивания (леска) 35 смРасположение двигателя: нижнее
- Нет в наличииРежущий элемент: лескаМощность 0.45К ВтШирина скашивания (леска) 30 смРасположение двигателя: нижнее
- Нет в наличииРежущий элемент: лескаМощность 0.5К ВтШирина скашивания (леска) 33 смРасположение двигателя: нижнее
- Нет в наличииРежущий элемент: лескаМощность 0.28К ВтШирина скашивания (леска) 26 смРасположение двигателя: нижнее
- Нет в наличии24 В, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 2.3Емкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 24
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