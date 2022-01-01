Шланги поливочные черные
Найдено: 24 товара
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 3 120 ₽25 м, 9.5 кгДлина шланга: 25 мВнутренний диаметр, мм: 25Материал шланга: резинаРабочее давление, бар: 7Внешний диаметр, мм: 32
- 1 650 ₽
- Новинка
-
- 1 370 ₽
- Новинка
-
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии
Шланги поливочные черные в интернет-магазине «Бигам» по цене от 890 рублей до 12 870 рублей. В наличии более 10 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.