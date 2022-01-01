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В этом разделе вы можете выбрать поливочные шланги для ухода за рассадой на даче, сельскохозяйственном участке, в частном доме. В Интернет-магазине “Бигам” представлены модели из разных материалов (ПВХ, резина, латекс, полиэстер) для орошения, полива и других работ в саду (очищения каменных дорожек, беседок).