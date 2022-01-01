Шнеки для мотобура 150 мм
Найдено: 19 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 1 780 ₽1000х150Длина, мм: 1000Диаметр, мм: 150Посадочный диаметр, мм: 20
- 2 899 ₽Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 150B диаметр 150мм длина 800мм 742004455800х160х165Длина, мм: 800Диаметр, мм: 150Посадочный диаметр, мм: 20
- Персональная скидка
-
- Нет в наличии800х150Длина, мм: 800Диаметр, мм: 150Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличии800х150, 600Длина, мм: 800Диаметр, мм: 150Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличии150х800Длина, мм: 800Диаметр, мм: 150Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличииДлина, мм: 550Диаметр, мм: 150
- Нет в наличииДлина, мм: 800Диаметр, мм: 150Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличии1010х150х150Длина, мм: 1000Диаметр, мм: 150Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличии150х550Длина, мм: 550Диаметр, мм: 150Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличииДлина, мм: 800Диаметр, мм: 150
- Нет в наличииДлина, мм: 800Диаметр, мм: 150Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличииДлина, мм: 840Диаметр, мм: 150
- Нет в наличии870х150, 830Длина, мм: 870Диаметр, мм: 150Посадочный диаметр, мм: 25.4
- Нет в наличии695х150Длина, мм: 695Диаметр, мм: 150
- Нет в наличииДлина, мм: 1000Диаметр, мм: 150Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличииДлина, мм: 1000Диаметр, мм: 150Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличииДлина, мм: 550Диаметр, мм: 150Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличииДлина, мм: 760Диаметр, мм: 150
- Нет в наличии150х863Длина, мм: 863Диаметр, мм: 150Посадочный диаметр, мм: 22
Шнеки для мотобура 150 мм в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1780 до 25635 рублей. Более 19 наименований. Товар можно купить у нас on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в нашем офисе. Оформить заказ на сайте просто - нажмите кнопку "в корзину" и товар добавится в вашу корзину, далее заполните контактную информацию. После заполнения заявки менеджер компании свяжется с вами и уточнит все оставшиеся детали заказа, также есть возможность заказать доставку или оформить самовывоз из магазина.