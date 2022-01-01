Шнеки для мотобура 250 мм
Найдено: 11 товаров
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- 5 287 ₽800х255х260Длина, мм: 800Диаметр, мм: 250Посадочный диаметр, мм: 20
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- 2 990 ₽800х250Длина, мм: 800Диаметр, мм: 250Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличииДлина, мм: 780Диаметр, мм: 250
- Нет в наличииДлина, мм: 550Диаметр, мм: 250Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличии250х800, 600Длина, мм: 800Диаметр, мм: 250Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличии1000х250Длина, мм: 1000Диаметр, мм: 250Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличии863х250х22Длина, мм: 863Диаметр, мм: 250Посадочный диаметр, мм: 22
- Нет в наличии870х250Длина, мм: 870Диаметр, мм: 250Посадочный диаметр, мм: 25.4
- Нет в наличии760х250Длина, мм: 760Диаметр, мм: 250Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличииДлина, мм: 850Диаметр, мм: 250
- Нет в наличииДлина, мм: 800Диаметр, мм: 250Посадочный диаметр, мм: 20
Шнеки для мотобура 250 мм в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2070 до 11412 рублей. Более 11 наименований. Товар можно купить у нас on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в нашем офисе. Оформить заказ на сайте просто - нажмите кнопку "в корзину" и товар добавится в вашу корзину, далее заполните контактную информацию. После заполнения заявки менеджер компании свяжется с вами и уточнит все оставшиеся детали заказа, также есть возможность заказать доставку или оформить самовывоз из магазина.