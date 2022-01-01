Шнеки для мотобура 300 мм
Найдено: 10 товаров
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- 7 880 ₽880х300Длина, мм: 880Диаметр, мм: 300Посадочный диаметр, мм: 25.4
- 3 490 ₽800х300Длина, мм: 800Диаметр, мм: 300Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличии800х300, 760Длина, мм: 800Диаметр, мм: 300Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличииДлина, мм: 780Диаметр, мм: 300
- Нет в наличииДлина, мм: 770Диаметр, мм: 300Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличииДлина, мм: 1000Диаметр, мм: 300Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличииДлина, мм: 800Диаметр, мм: 300Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличии1000х300Длина, мм: 1000Диаметр, мм: 300Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличииДлина, мм: 800Диаметр, мм: 300
- Нет в наличииДлина, мм: 800Диаметр, мм: 300Посадочный диаметр, мм: 20
Шнеки для мотобура 300 мм в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2850 до 999999 рублей. Более 10 наименований. Товар можно купить у нас on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в нашем офисе. Оформить заказ на сайте просто - нажмите кнопку "в корзину" и товар добавится в вашу корзину, далее заполните контактную информацию. После заполнения заявки менеджер компании свяжется с вами и уточнит все оставшиеся детали заказа, также есть возможность заказать доставку или оформить самовывоз из магазина.