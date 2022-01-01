Шуруповерты 10.8 вольт
Найдено: 59 товаров
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- 8 399 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 10 897 ₽13 500 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -2 603 ₽
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- 9 663 ₽12 190 ₽1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 21 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -2 527 ₽
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- 6 450 ₽7 310 ₽1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 29 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -860 ₽
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- 12 086 ₽12 590 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -504 ₽
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- 13 132 ₽13 680 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -548 ₽
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- Нет в наличии1500 оборотов/минПатрон инструмента 6.35 ммМакс. диаметр сверления дерева 28 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1250 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 29 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1700 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 21 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1700 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 21 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 22 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1600 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 19 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1200 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 21 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 21 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1100 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- Нет в наличии1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии550 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 16 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 22 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
Шуруповерты 10.8 вольт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 0 рублей до 20 799 рублей. В наличии более 58 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.