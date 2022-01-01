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Аккумуляторные дрели-шуруповерты

Шуруповерты аккумуляторные 14.4 вольт

  • Напряжение аккумулятора, В: от 14 до 15
Найдено: 139 товаров
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Шуруповерты аккумуляторные 14.4 вольт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 641 рубль до 999 999 рублей. В наличии более 138 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.