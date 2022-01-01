Шуруповерты аккумуляторные 14.4 вольт
Найдено: 139 товаров
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- 10 999 ₽11 790 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -791 ₽
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- 11 499 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 3 990 ₽1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 13 399 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
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- 21 482 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 2 890 ₽1250 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- 11 999 ₽19 590 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -7 591 ₽
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- 4 690 ₽1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
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- 4 990 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Персональная скидка
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- 3 089 ₽4 390 ₽1200 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -1 301 ₽
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- 7 230 ₽7 280 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 22 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -50 ₽
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- 3 209 ₽4 320 ₽1450 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- -1 111 ₽
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- 2 825 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- 4 790 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 4 309 ₽5 800 ₽1450 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -1 491 ₽
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- 16 199 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 6 291 ₽6 990 ₽1150 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- -699 ₽
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- 4 690 ₽1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
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- 5 320 ₽5 516 ₽1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 24 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- -196 ₽
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- 4 990 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 28 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Персональная скидка
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- 10 741 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- 6 515 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
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- 3 590 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 3 195 ₽3 550 ₽1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -355 ₽
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Шуруповерты аккумуляторные 14.4 вольт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 641 рубль до 999 999 рублей. В наличии более 138 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.